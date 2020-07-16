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Spor

Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Umut Nayir açıklaması

16 Temmuz 2020 22:07

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurduğu Adem Ljajic ve Umut Nayir'in durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

İki oyuncunun da testlerinin negatif çıktığını duyuran siyah-beyazlılar, buna karşın hem Ljajic hem de Umut'un ligin kalan iki maçında oynayamayacaklarını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde kulübümüzde gerçekleştirilen rutin testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.

"Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Ljajic ile Umut, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir."

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