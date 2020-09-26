Beşiktaş'tan Aboubakar sinyali!

Beşiktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Aboubakar transferini açıklayacağının sinyalini verdi. beIN SPORTS'un haberine göre yeni transfer Aboubakar, Konyaspor maçının kadrosuna alındı.

Aboubakar'ın Beşiktaş transferi resmiyet kazanıyor. Siyah-beyazlı takım eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katacak.

Beşiktaş kulübü sosyal medyadan kısa süre içinde bir transfer açıklayacağını duyurdu. Yapılan paylaşımda bu transferin Aboubakar olduğu tahmin ediliyor.

Bu arada beIN SPORTS'un haberine göre Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.