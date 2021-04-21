Beşiktaş'tan Aboubakar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve maçın 2. yarısına devam edemeyen Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın MR'ı çekildi. Tecrübeli futbolcunun eski sakatlığının yeniden nüksettiği ve sezonu kapatma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’taki formasına 4 maçlık ara sonrasında geri dönen Aboubakar'dan kötü haber geldi. Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve maçın 2. yarısına devam edemeyen Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın MR'ı bugün çekildi.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.