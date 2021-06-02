Beşiktaş'tan Aboubakar için "oyna, kazan" formülü

Beşiktaş'ın, golcüsü Vincent Aboubakar’ı elinde tutabilmek için maaşında artışa gideceği belirtildi. Kamerunlu futbolcu 30 maç oynarsa, 1.5 milyon euroluk garanti parası 2 milyon 250 bin euroya çıkacak. Maç başı, 10 binden 25 bin euroya çıkarılırken, ayrıca toplamda 500 bin euro bonus verilecek.

Transfer dönemine ilk olarak Sergen Yalçın ile anlaşarak girmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, golcüsü Aboubakar için de kesenin ağzını açacak, iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza koymak için uğraşacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bizzat ilgileneceği görüşme öncesinde, yönetimin garanti parayı geçen sezonki garanti parayla aynı tutacağı bildirildi. Beşiktaş Yönetimi, buna karşın golcünün oynayacağı maçın sayısına dayalı bir sistem getirip, parasının artması sağlanacak.

Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, geçen sezon 10 bin euro olan maç başını, 25 bin euroya çıkarmayı düşünen yönetim, çeşitli bonus maddeleri de koymayı teklif edecek. 30 maç oynaması halinde 1.5 milyon euro garanti parası, 2 milyon 250 bin euroya çıkacak olan Aboubakar’a ayrıca yine toplamda 500 bin euroya gelebilecek bonuslar teklif edilecek.

Beşiktaş Yönetimi, böylece sezonu kazasız belasız tamamlaması halinde Aboubakar’a toplamda 2 milyon 750 bin euro ödemiş olacak. Beşiktaş Yönetimi’nin sadece Aboubakar için değil, bir çok oyuncu için bu şekilde performansa dayalı kontratlar hazırlayacağı öğrenildi.