Beşiktaş'tan 4 imza birden

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın ardından takımın diğer genç oyuncuları; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya’yla da sözleşme yeniledi. Maaşlarında önemli bir artırıma gidilen 4 genç futbolcu, 2025’e kadar imzayı attı.

Yeni yönetimle beraber transfere ayrılan bütçeyi azaltıp kulübün gençlerine yönelen Siyah-Beyazlılar, son dönemde ön plana çıkan 4 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı.



Fanatik'in haberine göre; bir süredir yapılan temasların ardından ilk olarak takımın başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz’la el sıkışan Beşiktaş kulübü, ardından genç kaleci Ersin Destanoğlu’nun da kontratını yeniledi. Yetenekli ön libero Kartal Kayra Yılmaz ve bu 3’lüden daha az süre alsa da A Takım’ın bir parçası olmaya devam eden Erdoğan Kaya’yla da imzalar atıldı.



4 futbolcunun da kontratları 2025 yılına kadar uzatıldı. Bu anlaşma öncesinde öz kaynak düzeninden yetiştikleri kulüpten 100 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen yıllık ücretler alan 4 futbolcuya, 3-4 kat oranında iyileştirme yapıldı.

Yapılan yeni anlaşmalara göre takımın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, yaklaşık 1 milyon TL’lik maaşıyla 4 isim arasında en fazla kazanan futbolcu olacak. Öte yandan Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un takibinde bulunan 19 yaşındaki file bekçisiyle ilgili kararın, ara transfer dönemi öncesinde verilmesi bekleniyor.