Beşiktaş tam 81 hafta sonra liderlik koltuğunda

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Kayserispor maçından 2-0'lık galibiyetle döndü ve ve haftayı lider tamamladı. Siyah beyazlılar böylece 81 hafta aradan sonra ligde liderliği koltuğuna oturmuş oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u son dakikalarda attığı gollerle mağlup eden Beşiktaş, zirveye kuruldu. Siyah beyazlılar böylece 81 hafta aradan sonra ligde liderliğe yükseldi.

Beşiktaş, en son 2018-19 sezonu 2. haftasını lider geçmişti. Daha sonra sözü geçen sezondan 32 hafta, geçen sezondan 34 hafta ve bu sezon geride kalan 15 haftada Beşiktaş lider olmamıştı.

Beşiktaş aynı zamanda Sergen Yalçın göreve geldiği günden beri topladığı 63 puanla ligin zirvesinde yer alırken bu sezon attığı 31 golle en golcü takım konumunda da yer aldı.