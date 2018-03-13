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Spor

Beşiktaş, Talisca'dan yaklaşık 35 milyon Euro kâr edebilir

Siyah-beyazlılar, her geçen gün değeri artan Talisca'yı kadrosuna katmayı planlıyor

13 Mart 2018 18:36

Fikret Orman, şampiyonluğun gelmesi halinde 21 milyon Euro'yu Benfica’nın hesabına yatırarak Talisca’yı transfer etmeyi planlıyor. Bonservisi alındığı takdirde sambacının serbest kalma bedeli ise 55 milyon Euro olacak.

Menajerler cirit atıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca’nın tapusunu almayı kafasına koydu. Brezilyalı yıldızın transferi için Benfica’ya sırasıyla 8, 10 ve 12 milyon Euro'luk 3 teklif sunuldu. Ancak Portekiz kulübü bu 3 teklifi de düşünmeden geri çevirdi. Pek çok menajerin, “Talisca’nın bonservisi için size 40 milyon Euro” getirebiliriz şeklindeki tekliflerini değerlendirmek isteyen Benfica, Beşiktaş’ın önerdiği rakamları az buluyor. Siyah-Beyazlılar ise 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip.

Başkanın insiyatifiyle

Talisca'nın 2018 Dünya Kupası’nda forma giyme ihtimali Orman’ın adeta iştahını kabartıyor. Siyah-Beyazlı yönetim her ne kadar pazarlıklara devam edip fiyatı 21’in altına çekmeye çalışsa da başarılı olabilmiş değil. Şampiyonluk halinde ise Orman’ın inisiyatif kullanarak 21’i Benfica’nın hesabına yatırıp, Talisca’nın tapusunu alacağı öğrenildi. 24 yaşındaki yıldızın yeni sözleşmesinde serbest kalma bedelinin ise 55 milyon Euro olacağı belirtildi.

Ağırlığını koymaya başladı

Sezonun ikinci yarısından itibaren ağırlığını koymaya başlayan Talisca, 7 maçta 7 gole ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcunun gol attığı maçların hepsinde sahadan galibiyetle ayrıldı. G.Birliği’ne attığı galibiyet golüyle ligdeki gol sayısını 10’a yükselten sambacı, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası da hesaba katıldığında 36 maçta 16 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Talisca geçen sezon 17 golle şampiyonluğa katkı vermişti.

(Güneş)

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