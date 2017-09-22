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Spor

Beşiktaş, Talisca için rekor teklif hazırlığında

Siyah-beyazlıların hedefinde Brezilyalı genç yıldızı birkaç yıl içinde yüksek bir rakama satmak var

22 Eylül 2017 17:24

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, son iki sezondur Benfica’dan kiraladığı Anderson Talisca’nın bonservisini almak için 20 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, 2 yıl için 5 milyon Euro kira bedeli ödediği Brezilyalı için toplamda 25 milyon Euro ödemesi halinde bu rakam, Türkiye futbol tarihine geçecek.

TRT Spor’da yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın geçen günlerde “Talisca’nın bonservisini almak istiyoruz” sözleri heyecan yarattı.

Talisca’nın transferi için kaynak olarak ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde elde edilecek gelirin bir kısımının kullanılması bekleniyor.

Ayrıca Devler Ligi’nde parlayan oyuncuların da satılarak ekstra bir bütçe oluşturulması hedefleniyor. Beşiktaş’ın finansal fair-play taahhütlerinden kurtulacak olması da yönetimin elini rahatlatıyor. 

Siyah-beyazlılar ayrıca değeri her geçen gün artan Talisca’nın bonservisini alarak, birkaç yıl içinde çok daha yüksek bir rakama satmayı hedefliyor.

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