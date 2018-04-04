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Spor

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

04 Nisan 2018 17:41

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında cumartesi günü Göztepe\'yi konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, 1\'e 1, 2\'ye 2, 3\'e 3 yapılan çalışmalarla devam eden antrenmanda dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmasının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

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