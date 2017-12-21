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Spor

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17

21 Aralık 2017 20:50

Beşiktaş, Süper Lig\'in 17. haftasında Sivasspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçak ile Sivas\'a giderek kampa girecek.

İSTANBUL / DHA

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