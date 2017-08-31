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Spor

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra Süper Lig'in 4

31 Ağustos 2017 16:10

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra Süper Lig\'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve 1.5 saat süren antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlayan idman, kondisyon koşuları ve 5\'e 2 çalışması ile devam etti. Antrenman kontrol pas çalışması ve orta şut çalışmasının ardından yarım sahada yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi.
Milli takımlarda olan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Matej Mitrovic, Pepe, Ricardo Quaresma ,Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar idmana katılmadı.
Siyah beyazlılar hazırlıklarına bu akşam 18.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA

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