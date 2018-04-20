BEŞİKTAŞ TAKIMI NEVZAT DEMİR TESİSLERİNDE

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Olaylar nedeniyle derbi maçının tatil edilmesinin ardından Beşikraşlı futbolcuları taşıyan takım otobüsü, Ümraniye\'deki Nevzat Demir Spor Tesisleri\'ne geldi. Takım otobüsü, saat 23.30 sıralarında tesislere giriş yaparken burada bekleyen taraftarlar meşale yakıp takımları lehinde tezahüratlarda bulundu.
Öte yanda, çevik kuvvet polisleri, tesislerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Görüntü Dökümü:
-----------
-Nevzat Demir Spor Tesisleri önünde bekleyen taraftar
-Takım otobüsünün gelişi
-Taraftarların meşale yakıp tezahürat yapması
-Polisin önlemi