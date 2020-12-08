Beşiktaş'ta Vida gözden düştü

Beşiktaş’ın Ocak 2018'de 3 milyon Euro imza parası ve yıllık 3 milyon Euro karşılığı 2022 sezonu sonuna kadar renklerine bağladığı Domagoj Vida, gözden düştü.

İmza parası ve bonuslarla birlikte astronomik bir ücret alan Hırvat yıldız, önce Koronavirüs nedeniyle kadro dışı kaldı. İzolasyon dönüşü, Kasımpaşa maçında ise tribünde bekledi. Sergen Yalçın'ın, Montero ve Welinton'un performansı, Necip Uysal'ın da özverisi sonrası Vida'yı ‘yedek oyuncu' olarak görmeye başladığı belirtildi.

Sözcü'den Ali Aydın'ın haberine göre yöneticiler ise bu durumdan rahatsız ve sezona istenen seviyede başlamayıp form tutamayan oyuncunun kendine gelmesi için uğraşıyor. Oyuncuyla bire bir görüşmeler yapılıyor. B planı olarak ise 31 yaşındaki oyuncunun iyi bir rakama satılıp takım bütçesinde yer açılması düşünülüyor.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Josef de Souza, bireysel çalışmalara başladı. Gökhan Töre, Ljajic ve Hasic de bu hafta takıma katılacak.