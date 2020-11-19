Beşiktaş'ta Utku Yuvakıran sakatlandı; 2004 doğumlu Emre Bilgin kaleye geçebilir

Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesinin ardından ikinci kaleci Utku Yuvakuran'ın da sakatlanması ile Beşiktaş'ta gözler 2004 doğumlu kaleci Emre Bilgin'e çevrildi.

Başakşehir karşısında, Ersin Destanoğlu'nun cezası nedeniyle kalede Utku Yuvakuran'ın oynaması beklenirken ciddi bir durum yaşandı. Utku Yuvakuran'ın adalesinde hafif sakatlık olduğu ve Beşiktaş doktoru Murat Çevik'in Utku için seferlik ilan ettiği bildirildi. Utku iğneyle de olsa oynamak isterken gelişmeler takip edilecek.

Utku oynayamazsa 2004 doğumlu Emre Bilgin, Başakşehir maçı için hazır bekletiliyor.