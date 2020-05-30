Beşiktaş'ta futbolculardan 2 aylık maaşlarından feragat etmeleri istendi iddiası

Haber Global'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, tüm oyuncularla tek tek görüşerek Koronavirüs salgını sürecinde kulübün maddi gelirlerinden uzak kaldığını anlattı ve tüm futbolculardan Koronavirüs sürecindeki 2 aylık maaşlarının tamamından feragat etmelerini istedi.
Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, bu talebe olumsuz yaklaştığı belirtildi. Mısırlı oyuncunun Koronavirüs sebebiyle oynanmadan geçen 2 aylık süreçteki maaşını istediği kaydedildi.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonuna kadar olan Mısırlı futbolcu için Loris Karius'da izlediği yolu takip edecek. Elneny'nin futbol oynanmadan geçen 2 aylık süredeki maaşında fedakarlık yapmaması durumunda Beşiktaş yönetimi, ligin kalan 8 haftalık süresinde oyuncudan faydalanmayacak.