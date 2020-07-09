Beşiktaş'ta şüpheli bir kadın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi'nde şüpheli kadın paniği yaşandı.</p>\n<p>Polis kaldırımda yatan kadın nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, çevredeki geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı. </p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0px;overflow:hidden;text-align:center;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7uwmdi" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/07/1594274376663-dolmabahcede-supheli-kadin-alarmi-1-4973-dhaphoto-1.jpg" alt width="660" height="440" /></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/07/1594274543328-dolmabahcede-supheli-kadin-alarmi-1-4973-dhaphoto-2.jpg" alt width="660" height="440" /></p>\n</body>\n</html>