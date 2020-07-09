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Beşiktaş'ta şüpheli bir kadın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

09 Temmuz 2020 08:59

Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi'nde şüpheli kadın paniği yaşandı.

Polis kaldırımda yatan kadın nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, çevredeki geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı. 

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