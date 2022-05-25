Beşiktaş'ta Sörloth mesaisi sürüyor

Kiralık olarak gittiği Real Sociedad ile yollarını ayıran ve satın alma opsiyonu kullanılmaması sonrasında Leipzig'e geri dönen Alexander Sörloth için Beşiktaş'ın çalışmaları devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar’ın transferi için aylardır çalışmalarda bulunduğu Alexander Sörloth, Real Sociedad’la yollarını ayırdı.



İspanyol kulübün 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrasında Norveçli golcü, lig bitimiyle resmen Leipzig’e döndü.



Tecrübeli golcü için Fenerbahçe’nin de girişimlerde bulunması sonrasında çalışmalarına hız veren yönetim, oyuncuyla pazarlıklarına devam ediyor.



3.5 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunan oyuncuya son olarak 2.5 milyon Euro öneren Beşiktaş Kulübü, başarılı oyuncunun menajeri Morten Wivestad’la görüşmelerine devam ediyor.



Öte yandan Beşiktaş; Adam Buksa ve Bas Dost için de girişimlerini sürdürüyor.