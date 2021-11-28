Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sonrası en ciddi aday Şenol Güneş. Bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan Yalçın’ın, görevinden ayrılması halinde Siyah Beyazlılar da yeniden Şenol Güneş dönemi başlayabilir.

Beşiktaş’ta gözler Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesine çevrildi.

Son 6 resmi maçtan mağlubiyet ile ayrılan Siyah Beyazlılar'da, teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

Çebi-Yalçın görüşmesinden ayrılık kararı çıkması halinde yönetim kurulu yeni teknik adam arayışlarına başlayacak.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş’ta yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan ilk isim Şenol Güneş. 2015-2019 arasında 4 sezon siyah beyazlı takımda görev yapan Güneş, daha sonra A Milli Takımın başına geçti. 2.5 yıl süren A Milli Takım teknik direktörlüğünden 2,5 ay önce ayrılan Güneş, yeni bir göreve başlamadı.

Sergen Yalçın ile ayrılığın yaşanması halinde ilk olarak Şenol Güneş ile görüşelecek.

Yönetim kurulunun diğer adayı ise Slaven Bilic. Hırvat teknik adam 2012-2015 yılları arasında 3 sezon Beşiktaş’ta görev yaptı. Çin’in Beijing Guoan ekibini çalıştıran Bilic’in sözleşmesi 15 Aralık’ta sona eriyor.