Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın durumu belli oldu

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ı çalıştırmaya devam edecek.

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemi meşgul eden, teknik direktör konusu mutlu sonla bitti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Taraflar, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında yola devam kararı alındı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın oturduğu siteden ayrılırken yaptığı açıklamada, "İyi, her şey güzel, yolunda. Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı. (DHA)