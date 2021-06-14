Beşiktaş’ta Sergen Yalçın belirsizliği sona eriyor

Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi, salı günü yeni sözleşme için bir araya gelecek. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2.5 milyon eurodan 2.2 milyon euroya kadar inebileceğini belirtti. Şimdi ise pürüzlerin kaldırılıp, sözleşmenin imzalanması için geri sayıma geçildi.

Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için görüşmelerini uzun bir süredir devam ettiriyor. 48 yaşındaki çalıştırıcının kontratı konusundaki toplantılarda Emre Kocadağ yer alırken, arada artık sadece ufak pürüzler kaldı.

Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre, siyah-beyazlı ekibin yönetimi, son teklifini 15 milyon TL'ye kadar yükseltmişti. 2.5 milyon eurodan geri adım atmayan Sergen Yalçın ise son olarak 2.2 milyon euroya (22.3 milyon TL) inebileceğini belirtti.

Maddi pürüzler kalkacak

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ise gözler, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında salı günü gerçekleştirilecek kritik toplantıya çevrildi.

Söz konusu görüşmede taraflar arasındaki maddi pürüzlerin tamamen kaldırılmasının hedeflendiği öğrenildi. Bu sorunların da çözülmesi ile birlikte Sergen Yalçın'ın, çok kısa bir süre içerisinde yeni sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.