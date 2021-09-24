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Spor

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Miralem Pjanic ve Salih Uçan da katıldı

Böylece siyah beyazlı ekipteki sakat sayısı 12’ye yükseldi

24 Eylül 2021 20:46

Eksik oyuncular nedeniyle İzmir'e 11 eksikle giden Beşiktaş, Miralem Pjanic'i de sakatlığa kurban verdi. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan da sakatlandı.

Beşiktaş'ta sakatlar ordusuna yenileri eklendi.

10 futbolcuyu sakatlık nedeniyle kullanamayan Beşiktaş'ta Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay deplasmanında görev yapamamıştı.

Altay karşısında maça ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. 31. dakikada oyundan çıkan Miralem Pjanic yerini Güven Yalçın'a devretti.

Bir kötü haber de Salih Uçan'dan

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş bir sakatlık şoku daha yaşadı.

Siyah beyazlılarda Salih Uçan, Altay maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşadı. Stattan görevlilerin yardımı ile ayrılan Salih’in durumu yarın yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Pjanic ve Salih Uçan'ın ardından Beşiktaş'ta sakat sayısı 12'ye çıktı. (NTV Spor)

 

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