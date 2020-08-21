Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yol çöktü, bir araç oluşan çukura düştü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sağanak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Rögar kapağından taşan sular caddeye aktı. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.