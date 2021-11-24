Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Ajax maçı öncesi sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Ylımaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle bu akşam oynanacak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.