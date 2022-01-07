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Spor

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcunun Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı

07 Ocak 2022 09:42

Beşiktaş, resmi siteden yaptığı açıklamada, Önder Karaveli ve 3 futbolcunun Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kadrosunda birçok oyuncusu Koronavirüs'e yakalanan Beşiktaş'a Koronavirüs vakalarının ardı arkası kesilmiyor.

Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada Önder Karaveli ve 3 sporcunun Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı duyurdu. İşte o açıklama:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

TFF'ye erteleme talebi

Beşiktaş Kulübü, Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan futbolcuların artması nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunacak.

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