Beşiktaş 1-0 Konyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 81'inci dakikada Valentin Rosier kaydetti. Beşiktaş'ta 21'inci dakikada Fabrice N'Sakala kırmızı kartla oyun dışına kaldı.

Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmana 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Atiba'nın yerine Necip Uysal'ı, N'Koudou'nun yerine ise Ghezzal'ı 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i sahaya süren Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise Larin'i oynattı. Orta alanda Necip Uysal, Adem Ljajic'i görevlendiren Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Abuobakar oldu.

Rosier'in kariyerinde ilk lig golü

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, kariyerindeki ilk lig golünü kaydetti. Beşiktaş'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaydeden Valentin Rosier, lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Daha önce Türkiye Kupası karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu ağlarını havalandıran Rosier, Konyaspor maçında attığı golle futbolculuk hayatında ilk kez bir lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

Vida cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında sarı kart gören Domagoj Vida cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlıların, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 89'uncu dakikada Konyasporlu Rahmanovic'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Vida, cezalı duruma düştü. Hırvat savunmacı, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçında görev alamayacak.

Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular epilepsiye dikkat çekti

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelirken, 2 takım futbolcuları epilepsi hastalığına dikkat çekmek için seremoniye gözlükle çıktılar.

Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, epilepsi hastalığına dikkat çekti. Beşiktaş'ın evinde oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye çıkan Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, Epilepsi İle Savaş Derneği’nin ‘Epilepsi için bak’ kampanyasına destek olmak amacıyla epilepsinin global rengi olan mor gözlükler takarak sahaya çıktı. 2 takım futbolcuları İstiklal Marşı’nı bu gözlüklerle söyledi.