Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosundan Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.
Beşiktaş , üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic'in Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır.
B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."