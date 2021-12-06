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Spor

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı

06 Aralık 2021 12:42

Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosundan Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

Beşiktaş , üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic'in Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır.

B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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