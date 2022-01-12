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Spor

Beşiktaş'ta Koronavirüs'ü atlatan 5 futbolcu takıma katıldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile 14 Ocak Cuma günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti

12 Ocak 2022 16:35

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta eksik oyuncular takıma dönüyor.

Covid-19 karantina süresi sona eren Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Pjanic, Larin ve Kenan Karaman takımla birlilkte antrenmanlara başladı.

Karantina süreçleri devam eden Teixeira ve Atiba ile teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin durumları maç günü belli olacak.

Tedavileri tamamlanan Salih Uçan, Mehmet Topal ve Can Bozdoğan da çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve N'Koudou'nun yanı sıra kart cezalıları Montero ve Vida, Gaziantep Futbol Kulübü karşında forma giyemeyecek.

 

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