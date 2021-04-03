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Spor

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi 6 eksik!

03 Nisan 2021 19:17

Milli ara sonrası Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta 6 oyuncu kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Bernard MensahDorukhan Toköz ve Ajdin Hasic kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Ljajic, Nkoudou, Larin, Gökhan Töre

 

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