Beşiktaş'ta kaldırımdaki elektrik kaçağına kapılan köpek hayatını kaybetti!

İstanbul, Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan köpek hayatını kaybetti. Elektrik kaçağının olduğu yer, köpeğin ölümünün ardından tamir edildi.



Ortaköy'de geçen pazartesi öğle saatlerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir kişi, eve doğru ilerlediği sırada, köpeği yerdeki açık olan elektrik kablolarına temas etti. Bir anda titremeye başlayan köpeğe ne olduğunu anlamayan sahibi, yardım etmeye çalıştı. Yerdeki kabloları görünce elektrik akımına kapıldığını fark etti. Çevredekiler, köpeğin sahibini elektrik çarpabileceğini söyleyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Elektrik akımına kapılan köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden köpeği kucaklayan sahibi ve eşi olay yerinde uzun süre ağladı. Daha sonra sahipleri, ölen köpeklerini alarak olay yerinden uzaklaştı. (DHA)