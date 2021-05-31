Şampiyonluk sonrasında gözünü yeni sezona çeviren Beşiktaş’ta gündem Sergen Yalçın. Sözleşmesi sona eren deneyimli çalıştırıcı ile bu hafta içinde görüşülmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın, tatilini yaptığı Çeşme’den İstanbul’a gelerek yönetimle masaya oturacak. Deneyimli çalıştırıcı, Başkan Ahmet Nur Çebi ile hem sözleşme hem transfer hem de kamp yeri konusunu görüşecek. Şampiyonluk sonrasında Beşiktaş yönetimi yaptığı tüm açıklamalarda, 'Sergen Yalçın ile yola devam edeceğiz' mesajını vermişti.

Sergen Yalçın’ın da devam etmeyi istediği ancak sözleşme şartlarından ziyade kurulacak takımı önemsediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın; Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadele edilecek olması nedeniyle geniş bir kadro istediği belirtildi. Geçen sezon kısıtlı bütçe ve kadroyla önemli başarılara imza atan Sergen Yalçın'ın, özellikle hücum hattına en az 2 takviye yapılması konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi düşündüğü Sergen Yalçın’ın yıllık maaşında da artış olması bekleniyor.