Beşiktaş'ta Ghezzal ve Oğuzhan'ın Koronavirüs test sonucu belli oldu

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Oğuzhan Özyakup'un son koronavirüs test sonucu belli oldu.

Süper Kupa finaline giderken Katar'ın başkenti Doha'da Koronavirüs olduğu ortaya çıkan Rachid Ghezzal'ın yeni test sonucu bugün belli oldu.

Cezayirli futbolcunun yeni testi negatife döndü. Süper Kupa finalinin yanı sıra Çaykur Rizespor maçında da takımını yalnız bırakan Ghezzal'ın cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Gaziantep FK maçında oynaması bekleniyor.

Oğuzhan da iyileşti

Siyah-beyazlı takımda Koronavirüs'e yakalanan ve Çaykur Rizespor maçında oynayamayan Oğuzhan Özyakup'un da dün yapılan testi negatife döndü. Orta saha oyuncusu görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında oynayabilecek.

Koronavirüse yakalanan diğer oyuncuların test sonucu ise hala pozitif. İşte o oyuncular:

Atiba Hutchinson

Miralem Pjanic

Alex Teixeira

Cyle Larin

Kenan Karaman

Can Bozdoğan

Mehmet Topal