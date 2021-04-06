Beşiktaş'ta Ghezzal ve Cenk Tosun Alanyaspor maçıyla dönüyor

Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 5 puan bırakan lider Beşiktaş’ta Alanyaspor mücadelesi öncesinde kadro sevinci yaşanıyor. Cezası sona eren Rachid Ghezzal, yarın ilk 11’deki yerinde olacak. Karantina süresi dolan Cenk Tosun da testi negatife dönerse zorlu oyunda görev alabilecek.

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta mücadelesinde önceki akşam Kasımpaşa’ya konuk olan Siyah-Beyazlılar, rakibine 1-0’lık skorla kaybetmişti. Bu karşılaşmaya 6 eksikle çıkan Kara Kartal, özellikle hücum hattındaki eksiklerini bu 90 dakikada çok hissetmişti. Kamerun Milli Takımı’ndan sakat dönen Vincent Aboubakar, Koronavirüs testinin pozitif olmaları sebebiyle tedavi olan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz’e ek olarak cezalı olan Rachid Ghezzal, problemini yeni atlatması sebebiyle riske edilmeyen Bernard Mensah ve sezonu kapatan Ajdin Hasic, önceki gün görev yapamamıştı. Bu isimler arasından en çok Aboubakar, Cenk ve Ghezzal’ı arayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 isimden 2’sine yarınki Alanyaspor maçı öncesinde kavuşabilir.

Valentin Rosier sağ beke geçecek

Aboubakar’ın tedavisinin sürmesi sebebiyle Kamerunlu golcüden yarın da yararlanamayacak olan Siyah-Beyazlılar, cezasını tamamlayan Rachid Ghezzal’ı Alanyaspor karşısında kullanabilecek. Cezayirli kanat oyuncusunun yerine dönmesiyle Kasımpaşa maçına sağ önde başlayan Valentin Rosier de bek hattına geçiş yapacak. Ghezzal’e ek olarak karantina süresini tamamlayan Cenk Tosun’un da Vodafone Park’taki karşılaşmaya yetişme ihtimali bulunuyor. Bugün test sonucu belli olacak tecrübeli golcü, eğer negatif çıkarsa idmana katılıp ardından Alanya kadrosunda yer alabilecek. Eğer her şey olumlu giderse Dolmabahçe’deki zorlu sınavda Larin kanat hattına dönüp Cenk ileride başlayabilecek.