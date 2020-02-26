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Beşiktaş'ta elektrikli scooter'a araba çarptı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul'da kiralanan elektrikli scooter'ı kullanan Okan Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti

26 Şubat 2020 08:43

İstanbul Beşiktaş’ta kentin çeşitli noktalarında ücret karşılığında kiralanan elektrikli scooter’a otomobil çarptı. Kaza sonucu scooter'ı kullanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.00 sularında Beşiktaş Büyükderece Caddesi Sanayi Mahallesi üstgeçidi girişi Sarıyer istikametinde meydana geldi. 34 AJ 7387 plakalı otomobil, kiralık elektrikli scooterla yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Okan Yıldız’a çarptı. Yıldız, çarpmanın etkisiyle otomobilin altından 30 metre sürüklendi. 

Otomobilin altında kalarak sürüklenen 17 yaşındaki Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. 

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