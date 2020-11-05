Beşiktaş'ta elektrik kablolarında patlama: Biri ağır 2 işçi yaralandı

Beşiktaş Bebek'te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde rögar kapağında yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 2 işçi yaralandı.

F. Y. ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi sevk edilirken, hafif yaralı O. T. ayakta tedavi edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Patlamanın işçilerin elektrik kablolarına zarar vermesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Patlamayı gören Gökhan Kahraman, “Bizim bankada işimiz vardı. Annemi babamı indirdiğim sırada birden patlamaya başladı. Etrafa alevler saçıldı. Anne ve babama arabanın içinden ‘kaçın’ diye bağırdım. Ama adamı gördüğümüzde alev almış bir şekilde yanıyordu. Hemen koştular adamı yangın söndürme tüpüyle söndürdüler. Adamcağız alev alev yanıyordu. Ancak yangın tüpüyle söndürebildiler.” dedi. Kahraman anne ve babasının patlamadan son anda kurtulduğunu da ifade etti.

Beşiktaş Kaymakamlığı açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün saat: 11.35 sıralarında ilçemiz, Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi, No: 45’te apartman sakinlerinin kanalizasyon sorunları yaşaması sebebiyle “özel hizmet alarak” tamir-tadilat yapıldığı esnada çalışanların elektrik kablolarına zarar vermelerinden dolayı 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edilmiştir. İşçilerden F. Y. ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi sevk edilmiş, O. T. isimli işçi hafif yaralı olarak ayakta tedavi edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Bebek Mahallesi sakinlerimize ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”