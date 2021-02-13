Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sevinci

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz, takımla antrenmanlara başladı. Dorukhan, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer alacak.
Beşiktaş’a Dorukhan’dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan 24 yaşındaki oyuncu, son antrenmanda yer aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Dorukhan’ı Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edecek.
Siyah-Beyazlılar'da kart cezalısı Vida ve N’Sakala’nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Rıdvan Montero pazartesi günü oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sergen Yalçın, defans hattında görev yapan 4 futbolcusunun yokluğunda Dorukhan’a ilk 11’de görev vermenin planını yapıyor.
Ankara Eryaman Stadı’nda 16’da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.