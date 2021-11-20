Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü, 2021 yılı 3’üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Beşiktaş Kulübü’nün borcu, olağan divan kurulunda açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel’in açıkladığı rakamlara göre, siyah-beyazlı kulübün toplam borcu 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL.

Vodafone Park’ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısı saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Beşiktaş Divan Kurulu 2’nci Başkanı Fethi Hinginar’ın üyeleri bilgilendiren kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kurulda başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimciler yer aldı.

Toplantıya Fikret Orman da katıldı

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Divan Kurulu toplantısına kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman da katıldı. Orman'a kendi dönemindeki bazı yöneticiler de eşlik etti. Eski başkan Fikret Orman'ın toplantıda konuşması ve mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetimi'ne geçmiş açıklamalara karşılık cevap vermesi bekleniyor.

Borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü’nün gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı. Tuncel, yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübü’nün kısa vadeli borçlarının 1 milyar 98 milyon 724 bin 166 TL, uzun vadeli borçlarının ise 3 milyar 335 milyon 755 bin 581 TL olduğunu ifade etti. Kulübün toplam borcunun ise 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL olduğu belirtildi. Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin toplam borcu 3 milyar 894 milyon 2525 bin 732 TL, Beşiktaş Kulübü Derneği ve bağlı şirketlerinin toplam borcu 540 milyon 227 bin 16 TL olarak ifade edildi. Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin borcu 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle, Beşiktaş Kulübü Derneği ve bağlı şirketlerin borcu ise 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle hesaplandı. Beşiktaş Kulübü’nün toplam alacağı ise 777 milyon 854 bin 429 TL. Kulübün borç-alacak farkı ise 3 milyar 656 milyon 625 bin 319 TL.