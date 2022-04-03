Beşiktaş'ta derbi öncesi 6 eksik

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Emirhan İlkhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat kadroda yer almadı.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’in 31’inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat sürdü. Milli takımlarından dönen futbolcular Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi çalışmada yer aldı.

Emirhan İlkhan kadrodan çıkarıldı

Siyah-Beyazlılar, deplasmandaki Trabzonspor maçı için dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Trabzon’a giderek kampa girdi. Kartal’da; Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Emirhan İlkhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş’ın genç yeteneği Emirhan İlkhan, mide rahatsızlığı sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan’a akut gastroenterit tanısı konmuştur” sözleri sarf edildi.