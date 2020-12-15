Beşiktaş'ta bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, takımda forma giyen bir futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tarsus İdman Yurdu ile yapılacak Türkiye Kupası maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına test yapıldığı belirtildi.
Açılama şöyle devam etti:
"Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."