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Spor

Beşiktaş'ta bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

15 Aralık 2020 18:30

Beşiktaş Kulübü, takımda forma giyen bir futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tarsus İdman Yurdu ile yapılacak Türkiye Kupası maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına test yapıldığı belirtildi. 

Açılama şöyle devam etti:

"Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." 

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