Beşiktaş'ta bir futbolcu Koronavirüs'e yakalandı

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kulübünde yapılan rutin testlerde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada isim verilmedi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Kovid-19 PCR testi uygulandı. Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.''