Beşiktaş'ta Batshuayi'nin yokluğunda santrfora Larin geçiyor

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, son olarak golcüsü Michy Batshuayi'yi sakatlığa kurban verdi. Belçikalı yıldızın eksikliğinde Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon, Süper Lig'de ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarına çıkacak olan Kara Kartal'da ileri uçta Cyle Larin görev alacak.

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan sakatlık kabusu teknik heyetin peşini bırakmıyor. Son olarak Hatayspor maçında Batshuayi sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Belçikalı yıldız futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, o mücadelede yerine oyuna dahil olan bir diğer santrfor Kenan'ın performansı da teknik heyetin beklentilerinin çok altında kalmıştı. Sergen Yalçın'ın bu süreçte forvette formayı kime vereceği merak edilirken, oklar Larin'i gösteriyor.

Alternatif yerliler

Fotomaç'ın haberine göre; başarılı teknik adamın uzun zamandır kanat forvet olarak kullandığı fakat asıl mevki santrfor olan Kanadalı yıldız, Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde en önemli gol silahı olacak. Larin'in Sporting maçında forvette oynamasına kesin gözüyle bakılırken; Avrupa listesinde adı yer almayan Güven Yalçın'ın ise Trabzon ve Alanya maçlarında yine Larin'in alternatifi olarak kulübede yer alması bekleniyor. Teknik patron Yalçın'ın iki yerli oyuncusunu, ligdeki maçların gidişatına göre sahaya sürmesi bekleniyor.

44 gole katkı

Larin, Beşiktaş formasıyla 81 resmi karşılaşmada görev aldı. Kanadalı oyuncu bu periyotta rakip fileleri 35 kez havalandırmayı başarırken, 9 da asist yaptı ve 44 gole direkt olarak katkı sağladı.

İngilizler yakın takipte

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Cyle Larin için İngiliz kulüpleri devrede. Henüz yeni sözleşmeye imza atmayan Kanadalı oyuncu, Beşiktaş için büyük endişe teşkil ediyor. İngiliz kulüpleri sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuyu yüksek maaş teklif ederek bonservissiz kadroya katmanın planlarını yapıyor. Kanadalı futbolcu için daha önce yapılan teklifler reddedilmişti.