Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı iddiasıyla yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Beşiktaş'ta 12 Kasım'da başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Berrak Karaoğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan Berrak Karaoğlu hakkındaki raporda, 30 Ocak 2015'ten itibaren sanığın 5 kez yatarak tedavi gördüğü, sosyal ve mesleki anlamda gerilediği, bipolar bozukluk ve şizoafektif bozukluk görüldüğünün saptandığını belirtilmişti. Raporda sanığın olay günü cezai sorumluluğunun olmadığı ve akıl hastalığına özgü tedbirlerin uygulanması gerektiği ifade edilmişti.

Raporda Karaoğlu'nun cezai ehliyetini olmadığının belirtilmesine rağmen 2 Ocak'ta görülen duruşmada Karaoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verilmişti.

Berrak Karaoğlu'nun annesi, kızının cezai ehliyeti olmadığı hâlde tutukluluğunun devam ediyor olmasına tepki göstererek, "Konu türban davası değil, dava başladığı zaman şunu anladım ki bu normal bir dava değil. 40’a yakın avukat ordusu ve bizi aşağılayan insanlar ordusu" demişti.