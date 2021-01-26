Beşiktaş'ta Atakan Üner, Ümraniyespor'a transfer oldu

Beşiktaş, sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiralık gönderdi.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Beşiktaş, sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Atakan Üner'i TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı.

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, sezon başında 150 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki hücumcu Atakan Üner'i TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralık gönderdi.

137 dakika süre aldı

Siyah beyazlıların sezon başında Altınordu'dan 150 bin euro bonservis ile takıma kazandırdığı 21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon üçü Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere dört maça çıktı. Bu maçlarda toplamda 137 dakika süre aldı.

Denizlispor altyapısından yetişen Atakan Üner, sol kanat ve on numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.