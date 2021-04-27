Beşiktaş'ta Atiba ve Larin'in son durumu

Beşiktaş'ta adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle Kayseri maçında riske edilmeyen Atiba Hutchinson, kısa bir tedavi programının ardından dün takımla çalışmalara başladı. Dün bireysel çalışan Cyle Larin’in ise durumu bugün belli olacak.

Siyah-Beyazlılar Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıkları dün yapılan antrenmanla başladı. Sol bacak alt adale grubunda ağrı hissettiği için Kayserispor mücadelesinde forma giymeyen Atiba Hutchinson, kısa bir tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Dünkü idmanın tamamında yer alan Kanadalı futbolcu, yarın akşam Çaykur Rizespor’la oynanacak mücadelede ilk 11’deki yerine dönecek.

Larin'in durumu bugün belli olacak

Adale sakatlığı sebebiyle Kayseri maçında riske edilmeyen Cyle Larin de dün sahaya indi. Tedavisi süren tecrübeli futbolcu, fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarına başladı. Yarınki mücadele için bugün öğleden sonra Rize’ye hareket edecek Kara Kartal’da Larin’in durumu bugünkü idmanda belli olacak. Başarılı futbolcu eğer bugün takımla çalışırsa Rize kafilesine dahil edilecek.

Welinton da geri dönüyor

Sarı kart cezası sebebiyle Kara Kartal’ın Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Welinton, yarın akşam Çaykur Rizespor’la oynayacakları mücadelede ilk 11’deki yerine geri dönecek.