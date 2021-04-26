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Spor

Beşiktaş'ta Atiba sevinci

Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Atiba, antrenmanlara başladı

26 Nisan 2021 14:37

Beşiktaş’ta sakatlığından kurtulan Atiba Hutchinson, antrenmanalara başladı. Tedavisi süren Larin’in ise durumu belirsiz.

Beşiktaş Süper Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor’un konuğu oluyor. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Atiba, karşılaşmada forma giyecek.  

Tedavisi devam eden ve saha antrenmanalarına başlayan Cyle Larin’in durumu ise maç günü belli olacak. Sakatlıkları süren Aboubakar ve Oğuzhan, Rize deplasmanında da görev yapamayacaklar.  

Sağlık heyeti, iki oyuncuyu 39. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.  

28 Nisan çarşamba günü Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

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