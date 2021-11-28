Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın zirvesi başladı

Beşiktaş’ta beklenen görüşmenin adresi son anda değişti. İlk olarak Nevzat Demir Tesisleri olarak bildirilen toplantının adresi, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisine alındı ve kritik zirve başladı. Çebi ile bir araya gelecek Sergen Yalçın, istifasını sunacak.

Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde gösteirlen kötü performansın ardından Beşiktaş'ta gündem teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği.

Giresunspor maçında alınan yenilgiden sonra Beşiktaş’ta bugün kritik bir zirve var. Teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirecek.

Yalçın, 4-0 kaybettikleri Giresunspor maçının ardından başarısız sonuçların sorumluluğunu aldığını, yönetim ile görüşeceğini söylemişti. Başkan Çebi ise Sergen Yalçın ile görüştükten sonra yol haritasını belireyeceklerini söylemişti.

Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın görüşmesi bugün öğleden sonra yapılacak. Beşiktaş’ta beklenen görüşmenin Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak daha sonra toplantının adresi Başkan Çebi'nin ofisi olarak değiştirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın istifasını sunacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun istifayı kabul etmesi halinde siyah beyazlılarda Sergen Yalçın dönemi kapanacak.

Süper Lig’de üst üste 4. yenilgisini alan Beşiktaş , eksik maçı olan lider Trabzonspor’un 13 puan gerisinde bulunuyor. Son 6 resmi maçını da kaybeden siyah beyazlılar, son 13 resmi maçında sadece 2 galibiyet alabildi.