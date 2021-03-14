Beşiktaş’ta 80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi

Beşiktaş Bebek’te, bir otelde kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı alan polis baskın yaptı. Yapılan baskında 80 kişiye ceza kesildi. Kısıtlama dinlemeyerek parti yapanlar ve bazı otel çalışanları gazetecilere hem küfür etti, hem de saldırdı. Gazetecilere saldıran bir zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Beşiktaş Bebek’te, kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı üzerine polis, baskın yaptı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı baskında, otel yaklaşık 80 kişinin parti yaptığını, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ceza kesmeye başladı.

Bu sırada haber için gelen gazetecilere, bazı otel çalışanları engel olarak, sözlü saldırıda bulundu. Polisin araya girmesiyle zanlılar uzaklaşırken, bazı otel müşterileri ise camlardan gazetecilere elma fırlattı.

Ceza kesilen iki kişi, gazetecilere küfür etti, sözlü ve fiili saldırıda bulundu. Ali A., isimli bir kişi ise kendisini çeken kameramana tekme atarak saldırdı. Vatandaş ve diğer basın mensuplarının araya girdi. Polis, kameramana tekme atan saldırgan Ali A.'yı, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplam 80 kişiye toplamda 254 bin 400 TL para cezası keserken, otel sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.