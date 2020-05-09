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Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 çalışanın Koronavirüs testi pozitif çıktı

09 Mayıs 2020 14:43

Beşiktaş, 8 Mayıs'ta cuma günü tüm çalışanlara, futbolculara ve teknik heyete Covid-19 testi yapıldığını, testlerin sonucunda bir futbolcu ve bir personelde Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Sağlık Ekibi Danışmanı Dr, Ülkü'nün açıklamasına yer verildi. Yapılan testler sonucu biri futbolcu biri personel olmak üzere iki kişide Koronavirüs tespit edildiği belirtilirken, takip ve tedavi süreciyle ilgili prosedürün başlatıldığı ifade edildi.

TFF Başkanı Nihat Özemir, salgın nedeniyle ara verilen liglerin 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı.

 

 

 

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