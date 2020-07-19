Beşiktaş, Süper Lig'in son derbisinden galip ayrıldı

Süper Lig’in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk etti. Sezonun son derbisinde siyah-beyazlılar rakibini Vida ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'de Vedat 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Maçtan dakikalar şöyle:

8. dakika: Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top Deniz Türüç’ün önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin’den dönen topu Gökhan Gönül kornere gönderdi.

13. dakika: Beşiktaş savunmasına doğru atılan uzun topta Roco ıska geçince meşin yuvarlak Vedat’ın önünde kaldı. Bu futbolcu Ersin’in üzerinden aşırtma bir vuruş denedi ancak Gökhan Gönül tehlikeyi uzaklaştırdı

18. dakika: kazanılan serbest vuruşta Caner topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Vida’nın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

19. dakika: Ersin kalesinde devleşti. Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Vedat’ın vuruşunda Ersin topu çıkardı. Meşin yuvarlak Emre’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Ersin topu kornere tokatladı.

25. dakika: Vida’ya arkadan yaptığı hareket sonrasında Vedat sarı kart görürken, VAR uyarısı sonrasında Hakem Halil Umut Meler pozisyonu tekrar izledi. Meler, Vedat’ın sarı kartını iptal ederken bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

33. dakika: Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, Roco’dan sıyrılıp şutunu çekti ancak top savunmadan döndü. Boşta kalan topa Emre Belözoğlu vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

35. dakika: Caner Erkin’in kullandığı korner atışında Altay’ın uzaklaştırdığı topa Boyd ceza sahası dışından çok sert vurdu, Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.

39. dakika: Emre’nin pasında topla buluşan Hasal Ali Kaldırım uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Ersin meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere gönderdi.

48. dakika: Caner Erkin’in soldan yaptığı sert ortada Altay topu almak isterken Falette ile çarpıştı. Boşta kalan topu Burak Yılmaz, Lens’e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Altay son anda müdahale ederek gole engel oldu.

56. dakika: Boateng’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz şutunu direkt kaleye gönderdi. Bu pozisyonda Altay uzanarak gole izin vermedi.

62. dakika: Diaby’nin uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Lens, kale sahası içindeki Atiba’ya çıkardı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda top kaleye paralel gitti.

63. dakika: Vida 3 rakibinden sıyrılıp Lens’e verdi. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasındaki Boyd içeri çevirdi ve kaleci Altay’dan önce topa dokunan Vida topu filelere gönderdi. 1-0

70. dakika: soldan kazanılan korner atışında Caner Erkin ön direğe ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gökhan Gönül topu filelere göndererek farkı 2’ye çıkardı. 2-0

74. dakika: sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası önüne gelerek uzaktan sert vurdu, kaleci Ersin topu kornere tokatladı.