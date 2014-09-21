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Spor

Beşiktaş stad değiştiriyor!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA ve derbiler dışındaki lig maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamak istediklerini söyledi

21 Eylül 2014 18:34

İnönü Stadı’nın inşaatının bitmemesi nedeniyle maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayan Beşiktaş, stad değişikliğine hazırlanıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA ve derbiler dışındaki lig maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynamak istediklerini belirtti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Asteras Tripolis ile oynadığı maçta zeminin sürekli kalkması nedeniyle sıkıntı yaşamıştı. 

TRT Spor’a konuşan Beşiktaş Başkanı, "UEFA Avrupa Ligi ve derbi maçlar dışındaki karşılaşmalarımızı Başakşehir’de oynamayı düşünüyoruz. İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu konuya sıcak bakıyor" dedi. 

Başkan Orman, teknik direktör Slaven Bilic ile görüştükten sonra son kararı vereceklerini ifade etti.  

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk maçında Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Asteras Tripolis ile 1-1 berabere kalmıştı. Önemli maçta tribünde sadece 7 bin 760 taraftar yer alırken, yağmur nedeniyle yumuşan çimleirn sürekli kalkması futbolun önüne geçmişti. 

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