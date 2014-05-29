Beşiktaş stad arayışında

Beşiktaş’ın yapımı devam eden stadı Vodafona Arena'nın en erken Ocak 2015'te tamamlanacağı açıklandı. Siyah-beyazlı takım, yeni sezonun ilk yarısında geçen sezon olduğu gibi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Beşiktaş İnşaat A.Ş. Genel Müdürü İhsan Coşkun, stadın ilk belirlenen tarih olan 30 Ağustos 2014'te tamamlanmasının zor olduğunu açıklamıştı. 17 milyon euroya mâl olacak çatının montajının yaklaşık 5 ay sürecek olmasının, açılış tarihinin ertelenmesinde önemli bir etken olduğunu vurgulayan Coşkun, siyah-beyazlı takımın yeni sezonun ilk yarısında Vodafona Arena'yı kullanamayacağını belirtmişti. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi de stadın Ağustos’a yetişmeyeceğini dile getirmişti.

NTV Spor’da yer alan habere göre, siyah beyazlı yönetim, yeni sezonda Atatürk Olimpiyat Stadı ve yeni yapılan 17 bin 800 kapasiteli Başakşehir Stadı'nı kullanmayı planlıyor. Başkan Fikret Orman, önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili görüşmeler yapacak ve takımın kullanacağı stat konusunda anlaşmaları imzalayacak.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nı kullanmayı planlamış, ligin ikinci yarısında iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.